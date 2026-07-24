В ФРГ считают, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева

В ФРГ предположили, по чьему указанию совершена диверсия на "Северных потоках" В ФРГ считают, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева

Москва24 июл Вести.Диверсия на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" была совершена по указанию украинских государственных органов. Такого мнения придерживается прокуратура ФРГ, заявил адвокат Никола Канестрини.

В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством цитирует его РИА Новости

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. Причем за семь месяцев до этого, 8 февраля 2022 года, тогдашний президент США Байден публично обещал уничтожить газопровод.

8 февраля 2023 года в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Чтобы отвести от себя подозрения, ЦРУ собрало и тренировало специальную группу из шести украинцев. Этой версии стали придерживаться западные СМИ. Они начали публиковать статьи, в которых якобы выявили нового виновника — яхту "Андромеда", которая управлялась украинцами. Сеймур Херш, правда, считает эту версию нежизнеспособной.

Россию к расследованию не допустили.