Генпрокуратура ФРГ рассматривает подрыв "Севпотоков" как военное преступление ГП ФРГ обвинила подозреваемого в подрывах "Севпотоков" в военном преступлении

Москва1 июл Вести.Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею К., которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ARD.

По данным телеканала, генеральный прокурор Германии Йенс Роммель квалифицировал атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру как военное преступление. Подозреваемому также вменяют совершение взрыва с использованием взрывчатых веществ и разрушение строительных объектов.

Федеральный прокурор Йенс Роммель впервые предъявил обвинение предполагаемому диверсанту, совершившему нападения на газопроводы "Северный поток"... что по международному уголовному праву квалифицируется как военное преступление говорится в материале

Как утверждает ARD, следствие считает Сергея К. руководителем диверсионной группы. По информации телеканала, во время прослушивания телефонных разговоров с родственниками и знакомыми подозреваемый обсуждал диверсию, что, по версии Генпрокуратуры, стало одним из доказательств по делу.

Кроме того, как сообщает ARD, материалы, свидетельствующие о возможной причастности Сергея К. к подрывам газопроводов, были обнаружены в его мобильном телефоне.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", предназначенных для поставок российского газа в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. После этого Германия, Дания и Швеция заявили, что не исключают версию о целенаправленной диверсии.

Ранее сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель потребовала от украиснкой стороны объяснить, какую роль она играет в подрывах "Северных потоков", а также выплатить репарации ФРГ.