Москва2 июлВести.Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Украины в связи с терактом на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что обвиняемый Сергей К. является подозреваемым в совершении военного преступления в качестве соучастника. Гражданин Украины, предположительно, произвел взрыв, намеренно уничтожил сооружения и "нарушил работу предприятий общественного пользования".
Федеральная прокуратура Германии 30 июня 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К.сообщается в документе
Ранее стало известно, что оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АДГ) в случае своей победы на выборах планирует перезапустить "Северный поток".