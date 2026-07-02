ГП Германии предъявила обвинение украинцу за теракт на "Северных потоках"

В Германии предъявили обвинение украинцу по делу о теракте на "Северных потоках" ГП Германии предъявила обвинение украинцу за теракт на "Северных потоках"

Москва2 июл Вести.Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Украины в связи с терактом на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что обвиняемый Сергей К. является подозреваемым в совершении военного преступления в качестве соучастника. Гражданин Украины, предположительно, произвел взрыв, намеренно уничтожил сооружения и "нарушил работу предприятий общественного пользования".

Федеральная прокуратура Германии 30 июня 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К. сообщается в документе

Ранее стало известно, что оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АДГ) в случае своей победы на выборах планирует перезапустить "Северный поток".