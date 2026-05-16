Партия АдГ планирует перезапустить "Северный поток" после победы на выборах Spiegel: АдГ намерена восстановить "Северный поток" после победы на выборах

Москва16 мая Вести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АДГ) в случае своей победы на выборах намерена восстановить и запустить газопровод "Северный поток", находящийся в федеральной земле Мекленбург- Передняя Померания. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект правительственной программы АдГ.

"Северный поток" должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию приводит Spiegel выдержки из проекта программы

Земельные выборы в Мекленбуге-Передней Померании состоятся 20 сентября 2026 года.

По данным издания, речь идет не просто о предвыборных лозунгах, а он конкретном плане действий будущего земельного кабмина. Судя по опросам, АдГ уверенно лидирует в Мекленбуге-Передней Померании с рейтингом в 35%. Таким образом, ее участие в формировании нового правительства земли будет практически неизбежным.

Как ранее заявлял гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, "Альтернатива для Германии" является надеждой для немцев.