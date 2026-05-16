Bild: "Альтернатива для Германии" установила рекорд популярности в 29%

"Альтернатива для Германии" достигла рекордных 29% среди избирателей Bild: "Альтернатива для Германии" установила рекорд популярности в 29%

Москва16 мая Вести.Рейтинг немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) установил рекорд среди избирателей, достигнув 29%. Об этом пишет газета Bild.

Согласно данным опроса, партия с момента последних парламентских выборов в феврале 2025 года прибавила более восьми процентных пунктов, поднявшись с 20,8%.

Рост также показали и "Зеленые", чей рейтинг поднялся до 14%, что стало максимумов за последние два года.

При этом другие политические партии в Германии теряют свои позиции. В частности, поддержка ДС/ХСС сократилась до 22%, СДПГ — до 12%, а партии "Левые" — до 10%.

По мнению руководителя социологического института INSA Германа Бинкерта, если подобная тенденция сохранится, то в будущем предвыборная борьба в ФРГ будет "вестись между двумя полюсами — АдГ и "Зелеными"".

Исследование проводилось в период с 11 по 15 мая. Выборка составила 1203 человека, погрешность результатов не превышает 2,9 процентных пункта.

Ранее Spiegel сообщил, что АдГ в случае своей победы пообещала восстановить и запустить газопровод "Северный поток".