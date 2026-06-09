В Германии потребовали от Украины объяснить подрывы "Северных потоков" Вайдель: Киев должен объяснить свою роль в подрыве "Северных потоков"

Москва9 июн Вести.Украина должна объяснить, какую роль она играет в подрывах "Северных потоков" и выплатить репарации ФРГ. С таким заявлением выступила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Темы подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" Вайдель коснулась на брифинге в бундестаге, уточнило РИА Новости.

Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия Сказала Вайдель

Она отметила, что подрыв трубопроводов нанес "гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии".

Вайдель указала, что благополучие Германии на протяжении десятилетий строилось на импорте нефти и газа РФ, но эта бизнес-модель была "умышленно разрушена" шагами действующего правительства ФРГ, которое перешло к антироссийской военной риторике.

Еслив результате досрочных выборов АдГ придет к власти, то, как заявила Вайдель, партия намерена незамедлительно начать прямые переговоры с Россией. Досрочные выборы в Германии, по предположениям Вайдель, могут состоятся уже в следующем году.

Еще в мае Spiegel со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект правительственной программы АдГ сообщал, что партия в случае своей победы на выборах намерена восстановить и запустить "Северный поток", находящийся в федеральной земле Мекленбург- Передняя Померания.