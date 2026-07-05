В ФРГ призвали создать комиссию по расследованию подрывов "Северных потоков" Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию теракта на "Севпотоках"

Москва5 июл Вести.Необходимо создать следственную комиссию по делу о теракте на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявила основатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

По словам политика, соответствующую комиссию необходимо создать в столице Мекленбурга-Передней Померании, где реализовывался энергетический проект.

Мы требуем, чтобы ландтаг в Шверине после выборов создал следственную комиссию по расследованию акта терроризма на "Северных потоках" написала Вагенкнехт

Она также назвала трагедией тот факт, что следственную комиссию по подрыву газопроводов до сих пор не создали на федеральном уровне.

1 июля стало известно, что генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею К., которого подозревают в причастности к подрывам "Северного потока" и "Северного потока — 2". Сообщалось также, что генпрокурор Йенс Роммель квалифицировал эту атаку как военное преступление.