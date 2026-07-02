Москва2 июл Вести.Существующих доказательств о причастности Киева к подрыву "Северных потоков" достаточно для прекращения любой военной помощи Украине. Такое мнение выразил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и член Бундестага Тино Хрупалла в социальной сети Х.

Он отметил необходимость "беспощадного и безупречного" расследования подрыва трубопроводов. По его словам, заказчики данного преступления должны предстать перед судом общественности.

Нельзя останавливаться перед тогдашним руководством украинской армии и разведки. Только там мы узнаем, замешаны ли другие государства в предполагаемом военном преступлении против Германии добавил политик

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Украины в связи с терактом на газопроводах "Северный поток". Уточнялось, что Сергей К. является подозреваемым в совершении военного преступления в качестве соучастника.