Москва3 июл Вести.Экономика Германии пошла на спад после того, как трубопровод "Северный поток" был остановлен из-за террористической атаки. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал сообщения о том, что в Германии были предъявлены обвинения гражданину Украины, которого подозревают в участии в теракте на газопроводах "Северный поток".

Деиндустриализация Германии и ее экономический спад начались с террористического нападения на инфраструктуру газопровода "Северный поток", которая обеспечивала поставки доступного российского газа написал Дмитриев

Ранее член Бундестага Тино Хрупалла призвал Германию прекратить любую поддержку киевского режима ввиду того, что Украина причастна к разрушению газопроводов "Северный поток".