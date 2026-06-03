Москва3 июн Вести.Изоляционная политика немецкого правительства подрывает экономику Германии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию СМИ о том, что правительство Германии осудило поездку двух депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на Петербургский международный экономический форум.

Краткосрочные, изоляционистские подходы нынешнего немецкого правительства подрывают немецкую экономику, энергетическую безопасность и здравый смысл. Немцы — и многие другие — ясно это видят, несмотря на усилия СМИ написал Дмитриев

Накануне глава РФПИ сообщил, что встретился с зампредседателя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркусом Фронмайером. Он обсудил с парламентарием экономическое сотрудничество Москвы и Берлина.