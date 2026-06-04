Дмитриев рассказал о важности диалога и провале ложных нарративов Дмитриев: ложные нарративы терпят неудачу

Москва4 июн Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ложные нарративы терпят неудачу.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о переговорах представителей России и Германии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Диалог важен. Ложные нарративы терпят неудачу написал он в соцсети X

Накануне глава РФПИ заявил, что изоляционизм подрывает экономику Германии. По его словам, немцы ясно это видят, несмотря на усилия СМИ.

Ранее Дмитриев встретился с зампредседателя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркусом Фронмайером. Он обсудил с депутатом экономическое сотрудничество России и Германии.