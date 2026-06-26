Дмитриев ответил FT на статью о "медленном крахе" российской экономики Дмитриев опроверг статью FT о крахе российской экономики реальной статистикой

Москва26 июн Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой утверждалось, что российская политическая и экономическая система якобы находится в состоянии "медленного краха".

По мнению Дмитриева, подобные материалы являются частью информационной кампании, направленной на дискредитацию России. Он заявил, что "поджигатели войны" получают выгоду от продолжающегося конфликта на Украине и распространяют через ведущие западные СМИ ложные нарративы о состоянии российской экономики.

Поджигатели войны наживаются на войне на Украине и подливают масла в огонь с помощью фальшивых нарративов в ведущих СМИ о российской экономике написал Дмитриев в социальной сети X

В качестве аргумента он привел макроэкономические показатели. По его словам, дефицит федерального бюджета России в два-три раза ниже, чем у ряда европейских стран. Вместе с тем отношение государственного долга к ВВП в России в пять-шесть раз меньше, чем у стран Евросоюза и Великобритании.