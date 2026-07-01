Москва1 июл Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев призвал доверять фактам, а не пропаганде "глубинного государства" в странах ЕС и Британии.

Дмитриев, в частности, обратил внимание на анализ UBS, согласно которому с 2020 по 2025 год Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния домохозяйств (+36,9%), в то время как Великобритания стала второй с конца (-23,2%).

Анализ UBS показывает то, что скрывают предвзятые медиа "глубинного государства". Доверяйте фактам, а не пропаганде "глубинного государства" со стороны проваливающихся "левых" правительств ЕС и Великобритании написал Дмитриев в X

Ранее британский политик Пол Кэннон заявил, что Лондон выделяет киевскому режиму миллиарды фунтов стерлингов, пока британцы стоят в очереди за бесплатной едой, чтобы выжить.