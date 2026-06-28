Британский политик Кэннон: Лондон снабжает Зеленского лучше, чем своих граждан

Политик Кэннон: Британия лучше снабжает Зеленского, чем своих граждан Британский политик Кэннон: Лондон снабжает Зеленского лучше, чем своих граждан

Москва28 июн Вести.Лондон выделяет Киеву миллиарды фунтов стерлингов, пока британцы стоят в очереди за бесплатной едой. Об этом рассказал генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

В беседе с РИА Новости он отметил, что обычные жители Британии страдают от роста цен на энергоносители, который вызван неудачной войной с Россией.

Пока британцы стоят в очередях за бесплатной едой и благотворительностью, чтобы выжить, наше государство передало Зеленскому более 23 миллиардов фунтов стерлингов цитирует агентство политика

Накануне он подчеркнул, что британцы задаются вопросом, почему они должны воевать за неонацистский украинский режим. По его словам, для Вооруженных сил Великобритании созданы условия, которые не отвечают интересам нации и государства.