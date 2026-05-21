Москва21 мая Вести.Британцы предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому политику "под ключ", которая включала в себя все: от написания текстов заявлений до координации военных действий. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, самому Зеленскому Лондон отвел роль исключительно актера, играющего все, что от него потребуется.

Ему предложили политику под ключ, где ему отводилась роль исключительно как актера, который должен был играть все то, что ему написали…Для того чтобы был качественный продукт, кто-то должен над этим думать, кто-то должен сочинять, должен экспериментировать, пробовать, предлагать. Вот некому было это сделать в окружении Зеленского. И тут приходят британцы и говорят: политика "под ключ", все напишем, все сделаем, медийку будем сопровождать, все, что касается войны, будем помогать, все, что касается вооружений, координации, будем делать. И они на самом деле всем этим предметно начали заниматься. От написания текстов до информационной политики. 400 компаний иностранных работает только в информационной сфере на Украине... Тратятся на них, если не миллиарды, то со сотни миллионов евро тратятся на то, чтобы эти компании создавали определенный медийный продукт, и удивляться тому, что украинцы верят, что украинская армия наступает, не стоит. Почему? Потому что они создали информационный купол рассказал Килинкаров

Политик заметил, что подавляющее большинство украинцев свято верят в то, что говорят западная пресса и украинские каналы, перенасыщенные информацией о победах ВСУ. Есть среди украинцев и те, кто пытается анализировать российские источники информации, но свою точку зрения, основанную на полученных сведениях, они высказать не могут.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что у Украины не было президента хуже, чем Зеленский. Он считает, что Украинский народ рано или поздно восстанет против Зеленского.