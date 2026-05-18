Москва18 мая Вести.Именно британцы, а не американцы контролируют внутреннюю политику на Украине. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он объяснил, что под контролем британцев находится и офис президента Украины, и САП, и НАБУ.

В отличие от американцев, британцы гораздо жестче и гораздо системнее на сегодняшний день доминируют во внутриукраинской политике. Это они управляют этими процессами. А для того, чтобы американцы свои решения могли реализовать через Украину, им еще надо потолкаться локтями с британцами, потому что они в полный рост контролируют и офис президента, и НАБУ, и САП, и все остальные органы - это те самые глобалисты, о которых мы так часто говорим. Они нацелены на что? На продолжение войны, на антитрамповскую коалицию рассказал Килинкаров

Ранее экс-депутат Рады заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не предпринимает никаких реальных действий для окончания конфликта на Украине.