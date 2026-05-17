Килинкаров рассказал, кто управляет антикоррупционными органами на Украине Килинкаров: антикоррупционные органы на Украине создавали демократы

Москва17 мая Вести.Антикоррупционные органы на Украине создавались представителями демократической партии США еще при Джо Байдене, сейчас ими управляют глобалисты, в том числе британцы. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам Килинкарова, особенность Украины заключается в том, что там коррупция "начинается от консьержа в подъезде и заканчивается кабинетом Зеленского".

Антикоррупционные органы создавали демократы. Кадровую политику в антикоррупционных органах проводили демократы. С приходом [президента США Дональда] Трампа ни одного человека в антикоррупционных органах никто не поменял. До настоящего момента на Украине нет полноценного посла США, поэтому, я считаю, что к этому скандалу администрация Трампа не имеет никакого отношения. А кто имеет? Я думаю, что на самом деле влияние на антикоррупционные органы имеют глобалисты… Британцы, без всякого сомнения сказал политолог

Он добавил, что свое влияние на Украине также усиливает Германия, которая вкладывает наибольший объем финансовой поддержки среди европейских стран.

Ранее Спиридон Килинкаров заявил, что внутри Украины в ближайшее время могут начаться "серьезные процессы" из-за коррупционного расследования.