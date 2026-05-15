Британский политик раскрыл, кто стоит за антикоррупционной чисткой в Киеве Гэллоуэй: за коррупционным скандалом на Украине стоит Трамп

Москва15 мая Вести.За громким антикоррупционным расследованием на Украине против окружения главы киевского режима Владимира Зеленского стоит лично президент США Дональд Трамп. Такое мнение выразил британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X.

Теперь Владимир стал вором киевским. Вся его тирания, его разгон всего, что можно хоть отдаленно назвать демократией, его гонения на церковь, его расправа над каждым, кто не был частью его воровской клики — за все это их (приближенных Зеленского — прим. ред.) пакует антикоррупционная полиция. Кто стоит за этим? Дональд Трамп стоит за этим написал он

Гэллоуэй отметил, что американское правительство специально продвинуло своих людей в антикоррупционном агентстве Украины, чтобы они отыскали корни коррупции, "масштабы которой почти невозможно описать".

Мы имеем дело с сотнями миллионов фунтов, долларов, евро преступных богатств, и теперь пришло время расплаты добавил политик

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил в СИЗО ближайшего соратника Зеленского, экс-главу его офиса Андрея Ермака, обвиненного по делу об отмывании денег при строительстве элитного жилья под Киевом.