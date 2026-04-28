Москва28 апр Вести.Каждый раз, когда становится известно, что украинские чиновники присвоили деньги американских налогоплательщиков, это уже ни у кого не вызывает возмущения, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он предлагает американским налогоплательщикам терпеть и не замечать финансовые махинации Киева, если они не планируют им противодействовать.

Каждый раз, когда я слышу, что Украина или украинские чиновники украли деньги американских налогоплательщиков, я говорю: "Правильно сделали". Если вы не можете защитить деньги американских налогоплательщиков, они будут воровать и дальше. В чем, в чем они не правы? Кто в этой ситуации терпила? Вы - терпилы, ну и терпите дальше. В чем проблема? Что вы возмущаетесь? А если вы знаете, что украли деньги американских налогоплательщиков, ответьте на вопрос: а почему вы ничего не делаете с этим? Почему вы не возвращаете деньги американских налогоплательщиков? задался вопросом Килинкаров

Говоря о коррупции, Килинкаров ранее рассказал, что на Украине реальные рычаги управления государством сосредоточены в офисе Зеленского, а не в профильных министерствах или правительстве. В частности, решение экономических вопросов замыкается на одном человеке, образовывая неформальную вертикаль.