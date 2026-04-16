Москва16 апр Вести.Отвечая на вопрос о том, кто управляет Украиной в то время, пока глава киевского режима Владимир Зеленский просит денег у европейских кураторов, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что страной управляют специально обученные британцы.

По его мнению, даже когда Зеленский находится на территории страны, управление Украины находится в руках британских кураторов.

Кто управляет Украиной в отсутствии Зеленского? Ясно кто - специально обученные британцы. Хотя почему в отсутствии Зеленского? Даже когда он присутствует, они это делают с большим удовольствием. И вообще, на самом деле, для украинцев это может и неплохо, что Зеленский какое-то время отсутствует. По крайней мере у них еще 50% бюджета есть. Если бы он находился на территории Украины все время, я думаю, что и этих 50% тоже не было бы, потому что любимое дело Зеленского и его окружения - осваивать финансовые ресурсы и выводить их далеко за пределы Украины заявил Килинкаров

Ранее вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский является клоуном, который ведет Украину к гибели. Она подчеркнула, что Украина под руководством Зеленского переживает трагедию, и это несчастье для украинского народа.