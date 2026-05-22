"Его не слушаются даже его войска": Соловьёв описал положение Зеленского в Киеве Соловьёв: Зеленский не принимает ни одного решения на Украине

Москва22 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не обладает никакой реальной властью на Украине, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Соловьёв подчеркнул, что сам Зеленский не принимает самостоятельно ни одного решения, поскольку цели и указания ему дают британцы и американцы.

У него нет ни денег, ни ресурсов. Его не слушаются даже его войска. Зеленский - клоун и менеджер по распределению сворованных у европейских и американских налогоплательщиков денег сказал он

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Владимир Зеленский назначен на роль нового фюрера в Европе. Он назвал эту тенденцию тревожной, но отметил, что эта тревога компенсируется тем, что "мы знаем, чем эти истории заканчивались".