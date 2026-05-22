"Он проживает самую яркую роль": Соловьёв высказался о поведении Зеленского

Москва22 мая Вести.С главой киевского режима Владимиром Зеленским нельзя говорить как с разумным человеком, он мыслит как актер, "проживающий" свою лучшую роль, заявил Владимир Соловьёв, передает ИС "Вести".

Соловьёв отметил, что ради этой роли Зеленский готов сделать абсолютно что угодно.

Если надо умереть, он умрет красиво. Это другой тип мышления. Для него не существует понятия жизнь после. Он проживает сейчас самую яркую роль своей жизни, и он готов в ней сгореть, это надо понимать. С ним нельзя общаться как с человеком разумным сказал он

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленского пока не послали на "гильотину", поскольку его некем заменить.