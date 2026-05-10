Москва10 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский по профессии комедиант, который пытается играть в трагедию. Такое мнение Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Дипломат напомнил, что часто в истории бывает наоборот, и "трагедия превращается в фарс".
У него [Зеленского] такая профессия изначальная. Он хороший комедиант, но пытается играть в трагедиюрассказал Лавров
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя позицию Украины по объявленному Россией перемирию, заявил, что День Победы является для России священным днем, а не комедийным шоу.