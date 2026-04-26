Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском Лавров, говоря о решениях Зеленского, вспомнил басню Крылова "Слон и Моська"

Москва26 апр Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил басню Ивана Крылова "Слон и Моська", говоря о главе киевского режима Владимире Зеленском. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

По мнению дипломата, Зеленский, видимо, хочет возглавить некое европейское военное образование.

Есть басня у нас такая – Иван Андреевич Крылов, "Слон и Моська", по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского — прим. ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование сказал министр иностранных дел РФ

По сюжету басни, Моська громко лает на проходящего мимо Слона, пытаясь казаться смелой, при этом на самом деле не представляет для него никакой угрозы​​​.

Ранее Владимир Зеленский предложил новую страну для трехсторонней встречи с РФ и США.