Чемерис о словах Зеленского "о мире": украинскому фюреру никто не верит

В ГД сравнили заявление Зеленского о "мире с РФ" со сказкой о мальчике и волках Чемерис о словах Зеленского "о мире": украинскому фюреру никто не верит

Москва25 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о "готовности подписать мир с Россией", напоминает старую сказку о мальчике и волках. Об этом агентству ТАСС рассказала член комитета Госдумы (ГД) по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").

Таким образом она прокомментировала заявление Зеленского о готовности подписать мирное соглашение с Москвой в Овальном кабинете в Вашингтоне или в Мар-а-Лаго во Флориде.

Очередные заверения и обещания Зеленского о "готовности подписать мир с Россией" очень напоминают старую сказку о мальчике и волках, ложь, которая в итоге уничтожила самого мальчика. Ровно так же и Зеленский, явно напуганный все более и более усиливающимся давлением извне и желанием угодить своему западному хозяину, готов заявить что угодно подчеркнула депутат

По ее словам, теперь Зеленский будет чаще раздавать "политические авансы все большего масштаба"

Проблема лишь в том, что словам украинского фюрера не верит даже его ближайшее окружение, не говоря уже о всех остальных рассказала Чемерис

Ранее Зеленский заявил, что перемирие является предпочтительным вариантом, даже если оно не приведет к полной победе.

При этом, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие люди, как новый главком ВСУ Михаил Драпатый, не дадут киевскому режиму выйти на мирное решение украинского кризиса.