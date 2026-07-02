Марков объяснил, зачем Зеленскому нужно перемирие с Россией

Экс-нардеп: Зеленский уверен, что продавит Россию на подписание "поганого мира" Марков объяснил, зачем Зеленскому нужно перемирие с Россией

Москва2 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что в течение двух месяцев Украина "продавит" Россию на подписание "поганого мира".

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.

По его словам, серьезно готовится к выборам.

Зеленский абсолютно уверен, это я знаю абсолютно точно, что в течение двух месяцев, до сентября, Украина продавит нас на подписание "поганого мира". И он реально готовится к выборам. Они исходят из того, что если они выведут все свои войска с наших территорий за два месяца, они считают, что продавят нас активизацией глубинной и масштабированием ударов по нашей критической инфраструктуре и вынудят подписать [мирный договор] считает Марков

"Поганый мир" - крылатое выражение, означающее урегулирование конфликта ценой больших уступок, который предпочтительнее затяжного противостояния или войны .

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Россия "захочет принять участие в переговорах" по урегулированию украинского конфликта в скором времени. Немецкий политик утверждает, что сейчас Москва "отказывается разговаривать".