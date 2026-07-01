Мерц выразил надежду на готовность России к переговорам по украинскому конфликту

Канцлер Германии надеется на готовность России к переговорам по Украине Мерц выразил надежду на готовность России к переговорам по украинскому конфликту

Москва1 июл Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Россия "захочет принять участие в переговорах" по урегулированию украинского конфликта в скором времени.

Немецкий политик утверждает, что сейчас Москва "отказывается разговаривать".

Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени сказал Мерц в ходе пресс-конференции

Он добавил, что Североатлантический альянс, Европейский союз и Украина "неоднократно заявляли" о желании сесть за стол переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта были прерваны по инициативе киевского режима. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент и продолжить их с той стадии, на которой они были прерваны.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин открыт к переговорам с европейцами.