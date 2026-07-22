Мерц признался, что не знает о встрече представителей ФРГ и РФ по Украине

Мерц рассказал, что не осведомлен о встрече представителей РФ и ФРГ в Баку Мерц признался, что не знает о встрече представителей ФРГ и РФ по Украине

Москва22 июл Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что ничего не знает о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию украинского конфликта.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает агентство РИА Новости.

Мне ничего не известно о такой встрече сообщил Мерц

Также он вновь указал на готовность Европы к диалогу с РФ по вопросу Украины, но следом возложил ответственность за отсутствие переговоров на Москву.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил информацию о том, что представители России и Германии встретились в Баку.

Ранее Мерц предложил вести переговоры по Украине без участия России.