Москва22 июлВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что ничего не знает о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию украинского конфликта.
Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает агентство РИА Новости.
Мне ничего не известно о такой встречесообщил Мерц
Также он вновь указал на готовность Европы к диалогу с РФ по вопросу Украины, но следом возложил ответственность за отсутствие переговоров на Москву.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил информацию о том, что представители России и Германии встретились в Баку.
Ранее Мерц предложил вести переговоры по Украине без участия России.