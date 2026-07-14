Москва14 июлВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал начать переговоры по Украине. Его слова передает агентство РИА Новости.

Такое заявление он сделал по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.

Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня

заявил Мерц

Кроме того, по его словам, Европа открыта для переговоров, но при поддержке Европейского союза и Соединенных Штатов. Вместе с этим Мерц сообщил о намерении европейских государств продолжать "усиливать давление на Москву".

Саммит "коалиции желающих" прошел в Париже 13 июля. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва внимательно следила за этим мероприятием, так как на нем присутствуют враждебные России страны. Кроме того, он назвал участников саммита коалицией подстрекателей войны.