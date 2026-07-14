Мерц призвал сесть за стол переговоров по Украине Мерц призвал начать переговоры по украинскому урегулированию

Москва14 июл Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал начать переговоры по Украине. Его слова передает агентство РИА Новости.

Такое заявление он сделал по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.

Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня заявил Мерц

Кроме того, по его словам, Европа открыта для переговоров, но при поддержке Европейского союза и Соединенных Штатов. Вместе с этим Мерц сообщил о намерении европейских государств продолжать "усиливать давление на Москву".

Саммит "коалиции желающих" прошел в Париже 13 июля. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва внимательно следила за этим мероприятием, так как на нем присутствуют враждебные России страны. Кроме того, он назвал участников саммита коалицией подстрекателей войны.