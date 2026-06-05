В МИД Германии призвали Путина начать переговоры по Украине Вадефуль призвал Путина начать переговоры по украинскому урегулированию

Москва5 июн Вести.Глава Министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал президента РФ Владимира Путина начать переговорный процесс с участием Европы о завершении украинского конфликта. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

Вадефуль убежден, что противостояние достигло той точки, когда его необходимо в срочном порядке закончить.

Пришло время сесть за стол переговоров передает телеканал слова министра

Ранее президент России Владимир Путин оценил предложения американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, отметив, что его идеи могут стать основой договоренностей.