Песков: РФ будет внимательно следить за саммитом "коалиции желающих" в Париже

РФ будет внимательно следить за саммитом "коалиции желающих", заявил Песков Песков: РФ будет внимательно следить за саммитом "коалиции желающих" в Париже

Москва13 июл Вести.Россия будет внимательно наблюдать за саммитом "коалиции желающих" в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Будем следить очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно подчеркнул он

Песков также назвал данную группу государств "коалицией подстрекателей войны". Он добавил, что эти страны желают продолжения войны, а не мира. Кроме того, как отметил пресс-секретарь, данные государства "тешат себя заблуждением" о возможности нанесения стратегического поражения России.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет 13 июля в Париже страны "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины.