Москва3 июл Вести.Президент России Владимир Путин дал поручение определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников киевского режима. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сообщил, что глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где провел совещание с российскими военнослужащими.

Президент также говорил о том, что необходимо сделать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий, подчеркнув, что этот анализ потребуется для принятия ответственных решений сказал Песков

Кроме того, Путин в ходе совещания говорил об информационно-пропагандистской операции киевского режима. Также, по словам Пескова, глава государства обсудил с российскими военнослужащими задачи на лето и более активные наступательные действия в зоне специальной военной операции.