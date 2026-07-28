РФ пересмотрит договор о военном сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном

Путин поручил пересмотреть военное сотрудничество с двумя странами РФ пересмотрит договор о военном сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном

Москва28 июл Вести.Россия проведет переговоры об изменении действующих соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном. Соответствующие распоряжения издал президент РФ Владимир Путин, документы опубликованы на официальном сайте правовой информации.

В обоих распоряжениях глава государства поддержал предложение российского правительства начать переговоры о заключении протоколов, которые внесут изменения в действующие договоры с двумя странами.

Какие именно положения соглашений планируется скорректировать, в документах не уточняется.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине. Российский лидер отреагировал на инициативу, подробно рассказав коллеге о ходе специальной военной операции.