Путин заявил, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Киева Путин: мирные переговоры были прерваны по инициативе украинской стороны

Москва23 июн Вести.Переговоры по урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе Киева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с кабмином в формате видеоконференции.

По его словам, ударами по России киевский режим пытается создать для себя благоприятные условия в случае возобновления мирных переговоров.

Точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров сказал Путин

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент, продолжив их с той стадии, на которой они были прерваны.