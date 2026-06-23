Москва23 июнВести.Переговоры по урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе Киева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с кабмином в формате видеоконференции.
По его словам, ударами по России киевский режим пытается создать для себя благоприятные условия в случае возобновления мирных переговоров.
Точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоровсказал Путин
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент, продолжив их с той стадии, на которой они были прерваны.