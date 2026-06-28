Москва28 июн Вести.Российской стороне предлагают приостановить взаимные удары с Украиной вглубь территорий. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Путин отметил, что предложения встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским хорошо известны. Также не является новостью запрос о прекращении боев на короткое время по линии боевого соприкосновения.

Но есть и новые предложения, некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон сказал Путин

Такое предложение объясняется тем, что ответные удары вглубь территории Украины разрушительны и несут серьезные последствия для киевского режима, пояснил он.