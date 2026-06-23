Москва23 июнВести.Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент, продолжив их с той стадии, на которой они были прерваны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России.
Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановилисьсказал глава внешнеполитического ведомства
Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий относительно реальных планов европейцев, уже неоднократно срывавших переговорный процесс