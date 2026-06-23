Лавров: Россия готова вернуться к переговорам с Украиной в любой момент

Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной Лавров: Россия готова вернуться к переговорам с Украиной в любой момент

Москва23 июн Вести.Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент, продолжив их с той стадии, на которой они были прерваны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России.

Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились сказал глава внешнеполитического ведомства

Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий относительно реальных планов европейцев, уже неоднократно срывавших переговорный процесс