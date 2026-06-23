Лавров: у России нет иллюзий в отношении реальных планов европейцев

У России нет никаких иллюзий относительно планов европейцев, заявил Лавров Лавров: у России нет иллюзий в отношении реальных планов европейцев

Москва23 июн Вести.У России нет никаких иллюзий относительно реальных планов европейцев, уже неоднократно срывавших результаты переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России​​​.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о срыве минских договоренностей, парижских договоренностей, подписи европейцев под которыми "оказались пустышкой". После начала спецоперации Лондон, желающий, "чтобы его ассоциировали с Европой", сорвал достигнутый было результат переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Кроме того, Европа не собирается становиться беспристрастным посредником в переговорах и намерена поддерживать киевский режим и после кризиса, отметил Лавров.

Поэтому, когда Европа, говоря не дипломатично, буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, который проявляла администрация [президента США] Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев заявил глава МИД РФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что попытки Европы выстроить диалог с Москвой с позиции силы ни к чему не приведут.