The Atlantic: Маск запретил ВСУ использовать Starlink для ударов по России

Маск отказал Киеву в использовании Starlink для атак вглубь России The Atlantic: Маск запретил ВСУ использовать Starlink для ударов по России

Москва7 авг Вести.Американский предприниматель Илон Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасений эскалации конфликта. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По информации издания, с соответствующей просьбой к Маску обращался бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Однако бизнесмен заявил о необходимости заключения мирного соглашения.

Ранее Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на владельца SpaceX, но решение не было изменено. В Белом доме и компании SpaceX ситуацию пока не прокомментировали.