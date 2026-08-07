Москва7 авгВести.Американский предприниматель Илон Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасений эскалации конфликта. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
По информации издания, с соответствующей просьбой к Маску обращался бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Однако бизнесмен заявил о необходимости заключения мирного соглашения.
Ранее Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на владельца SpaceX, но решение не было изменено. В Белом доме и компании SpaceX ситуацию пока не прокомментировали.