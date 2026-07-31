Москва31 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрешить Украине использовать спутниковую сеть Starlink для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщило издание The Atlantic со ссылкой на источники.

По информации журналистов, соответствующую просьбу Зеленский озвучил в ходе закрытой части встречи с американским лидером в Белом доме 28 июля. При этом, как утверждается, Трамп не дал конкретного ответа, пообещав в будущем рассмотреть вопрос. Окончательное решение главы США зависит от того, сочтет ли он, что это поможет ускорить завершение конфликта на Украине, добавило издание.

Кроме того, по словам источников, Зеленский также попросил о личной встрече с миллиардером Илоном Маском, но предприниматель отклонил приглашение.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что от передовой в зоне СВО необходимо отвести спутники Starlink, чтобы люди не умирали.