Илон Маск не стал встречаться с Зеленским во время его визита в США

Маск отказал Зеленскому в личной встрече Илон Маск не стал встречаться с Зеленским во время его визита в США

Москва31 июл Вести.Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск не стал встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время его визита в США. Об этом пишет The Atlantic.

Уточняется, что о личной встрече попросил сам Зеленский.

Во время своего визита в США на этой неделе Зеленский попросил встретиться с Маском... но миллиардер отказался утверждают авторы текста

В материале также говорится, что Зеленский намеревался обсудить план по нанесению ударов по российским объектам с помощью терминалов Starlink компании SpaceX.

Ранее генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что спутники Starlink становятся военными целями из-за их использования ВСУ для атак на Россию. Он отметил, что руководство SpaceX намеренно игнорирует проблему.