SpaceX игнорирует использование ВСУ спутников Starlink для ударов по России Спутники Starlink могут стать мишенями ВС РФ из-за применения их ВСУ

Москва31 июл Вести.Спутники Starlink становятся военными целями из-за их использования ВСУ для атак на Россию. Об этом заявил Дмитрий Кузякин, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) и эксперт в области беспилотной авиации.

Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что американская система блокируется на территории России и Китая, но продолжает использоваться Украиной с помощью цифрового шунта, искажающего реальные координаты.

Руководство корпорации [SpaceX] намеренно игнорирует проблему ради политических дивидендов и колоссальной финансовой выгоды от продаж оборудования. Ведь ударные дроны летят каждый день, и на многих из них установлены тарелки Starlink сказал Кузякин

Ранее он рассказал, что российская система радиоэлектронной борьбы "Волна купол гарант" может на время глушить спутники системы Starlink.