Haaretz: Нетаньяху не провел встречу с Зеленским во время визита в Вашингтон

Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне Haaretz: Нетаньяху не провел встречу с Зеленским во время визита в Вашингтон

Москва29 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал проводить встречу с Владимиром Зеленским во время их пребывания в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники.

По данным издания, офис Зеленского обратился в канцелярию Нетаньяху с предложением организовать встречу. Однако, как утверждает один из источников, ответа от израильской стороны не последовало.

Источник на Украине сообщил, что первоначально встреча была предложена офисом Нетаньяху, но позже было заявлено, что график премьер-министра слишком плотный утверждается в публикации

Уточняется, что Киев изначально дал свое согласие. Однако израильская сторона после этого не выходила на связь до 28 июля и после сослалась на нехватку времени.

Президент США Дональд Трамп 28 июля вел отдельные встречи с Нетаньяху и Зеленским в Белом доме. Позднее оба присутствовали на церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), где, по данным Haaretz, обменялись несколькими короткими репликами.

Издание также напоминает, что Нетаньяху и Зеленский не проводили личных встреч с сентября 2023 года, когда оба участвовали в Генеральной Ассамблее ООН. После нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года Зеленский пытался организовать визит в страну, однако, по информации Haaretz, получил отказ.

Ранее Зеленский утверждал, что одним из результатов встречи с Трампом может стать визит американских переговорщиков в Киев. По его словам, приезд спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидают в ближайшие две недели.