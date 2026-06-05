Трамп призвал Путина и Зеленского к встрече ради урегулирования на Украине

"Было бы отлично": Трамп отреагировал на открытое письмо Зеленского Путину Трамп призвал Путина и Зеленского к встрече ради урегулирования на Украине

Москва5 июн Вести.Президент США Дональд Трамп считает необходимой личную встречу российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.

Соответствующее заявление политик сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Американский лидер добавил, что приветствует обсуждение такой возможности.

Я думаю, это было бы отлично, если бы они встретились заявил Трамп представителям СМИ

4 июня стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести", что Владимир Путин еще не ознакомился с содержанием этого послания из Киева.

Незадолго до этого глава государства на встрече с руководителями международных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в случае достижения мирного соглашения с Украиной следовало бы порадоваться окончанию боевых действий и поблагодарить за это бога.