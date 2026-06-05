Москва5 июнВести.Президент США Дональд Трамп считает необходимой личную встречу российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.
Соответствующее заявление политик сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.
Американский лидер добавил, что приветствует обсуждение такой возможности.
Я думаю, это было бы отлично, если бы они встретилисьзаявил Трамп представителям СМИ
4 июня стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести", что Владимир Путин еще не ознакомился с содержанием этого послания из Киева.
Незадолго до этого глава государства на встрече с руководителями международных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в случае достижения мирного соглашения с Украиной следовало бы порадоваться окончанию боевых действий и поблагодарить за это бога.