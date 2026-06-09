На Западе заявили о приостановлении Индией выдачи разрешений на Starlink Bloomberg: Индия приостановила выдачу разрешений на Starlink

Москва9 июн Вести.Индия приостановила выдачу разрешений на использование американского сервиса спутникового интернета Starlink в стране. На такой шаг индийские власти пошли из-за потенциальной угрозы национальной безопасности, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, как следует из материала агентства, опасения правительства Индии вызвало использование спутниковых терминалов Starlink в конфликте США и Израиля с Ираном. В Нью-Дели обеспокоены вопросом о возможности контролировать американского оператора в условиях геополитической напряженности.

Необходимые для запуска Starlink окончательные разрешения службы безопасности при МВД страны не выдали всего за несколько дней до запланированного на 12 июня выхода SpaceX на биржу Nasdaq.