МИД РФ: Пентагон использует Starlink для влияния на дела других стран

Москва27 мая Вести.Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил, что система спутниковой связи Starlink используется Пентагоном для влияния на внутренние и внешние дела других государств.

Выступая на Международном форуме по безопасности, дипломат отметил, что технологии спутникового интернета позволяют получать доступ к сети в обход национальных регуляторов. По его словам, такие системы могут использоваться для вмешательства во внутренние процессы, включая организацию протестов.

Алимов подчеркнул, что компания SpaceX, владеющая Starlink, не скрывает сотрудничества с Пентагоном. По его мнению, расширение присутствия сервиса на мировом рынке под предлогом удобной связи создает возможности для внешнего влияния на другие страны.

Сейчас мы видим, как эта компания осуществляет экспансию на мировом рынке под предлогом удобства спутниковой связи, фактически получая возможность оказывать воздействие на население других стран. Это, безусловно, тревожная тенденция сказал Алимов

Представитель МИД также сообщил, что Россия совместно с партнерами выступает за прозрачное регулирование применения подобных спутниковых систем и соблюдение операторами законодательства государств, где они работают.

Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и парка "Патриот". В рамках мероприятия запланированы десятки двусторонних встреч и подписание ряда соглашений и меморандумов.