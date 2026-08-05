SpaceX заключила с властями США контракты на развитие спутников Starshield SpaceX и власти США заключили контракты на развитие военных спутников Starshield

Москва5 авг Вести.Во II квартале 2026 года американская компания предпринимателя Илона Маска SpaceX заключила с правительством США контракты стоимостью $6 млрд на развитие военной спутниковой системы Starshield, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл на аудиоконференции.

Мы заключили контракты более чем на $6 млрд, они нацелены на поддержку крупных программ Космических сил США по обеспечению нашей страны критически важными средствами связи и наблюдения отметила Шотвелл

Речь идет о создании на земной орбите сети спутников Starshield для государственных учреждений, военных ведомств и разведывательных органов США.

Сеть создадут на базе технологий системы Starlink, однако Starshield полностью изолирована от Starlink и предназначена для нужд национальной безопасности, прежде всего, США.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Маску не наводить спутники Starlink на передовые позиции на Украине, чтобы уменьшить количество жертв конфликта. Однако Маск заявлял, что никогда не отключит свои терминалы на Украине, несмотря на то, что не согласен с политикой Киева.