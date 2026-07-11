Москва11 июл Вести.Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска подарила еще 56 терминалов Starlink правительству Армении для нужд спасательной службы, заявил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

По его словам, оборудование обеспечит надежную и высокоскоростную интернет-связь, чтобы эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Правительство Армении получило в дар 56 комплектов оборудования для подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям в будущем написал Айрапетян в соцсети Facebook (запрещена и признана экстремистской в РФ)

Министр подчеркнул, что терминалы уже находятся на территории Армении.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка "Рассвет" для предоставления широкополосного доступа в интернет не будет уступать Starlink.