FT: в SpaceX сообщили ЕС о помехах для спутниковой связи на Украине

SpaceX предупредила Евросоюз о помехах для спутниковой связи на Украине FT: в SpaceX сообщили ЕС о помехах для спутниковой связи на Украине

Москва19 июн Вести.Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, предупредила Евросоюз, что планы Брюсселя по ограничению доступа к радиочастотному спектру повлекут глобальные помехи, в том числе для спутниковой связи на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, направленный европейским чиновникам.

В мае Евросоюз предложил зарезервировать часть частотного диапазона, который позволяет смартфонам подключаться напрямую к спутникам, для европейских компаний, ограничив таким образом доступ к этим частотам для игроков из США и Китая.

Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами, либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине отмечает издание

По мнению SpaceX, инициатива ЕС ставит страну регистрации оператора выше экономических и технических реалий.

Однако, предложение Еврокомиссии еще предстоит согласовать со странами ЕС и Европарламентом.

Как сообщил источник, близкий к SpaceX, компания надеется повлиять на развитие событий в связи с опасениями представителей отрасли и нескольких европейских правительств.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что спутники Starlink помогают беспилотникам ВСУ гарантированно долететь до цели.