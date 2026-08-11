SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink SpaceX исключила Польшу из общеевропейской зоны обслуживания сети Starlink

Москва11 авг Вести.Американская компания SpaceX удалила Польшу из единого европейского региона мобильной связи Starlink, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Согласно обновленной технической документации SpaceX ввела строгое географическое деление по районам. По новым правилам, перемещение внутри одной зоны не является международным роумингом и не накладывает дополнительных ограничений.

В европейскую зону вошли 30 стран, в том числе соседние с Польшей Германия, Чехия, Словакия и Литва. Однако учетные записи, зарегистрированные в Польше, предназначены исключительно для использования в этой стране, отмечает издание.

Подобное нововведение приведет к ощутимому росту финансовых расходов для польских абонентов, которые берут спутниковые терминалы в зарубежные поездки.

По новым правилам, владельцы базовых мобильных тарифов смогут непрерывно использовать оборудование за пределами страны регистрации не более 30 суток.

По истечении месячного срока пользователям придется либо вернуться в Польшу для обнуления счетчика геолокации, либо переоформить аккаунт, либо перейти на значительно более дорогостоящий тарифный план.

Между тем SpaceX подарила Армении еще 56 терминалов Starlink.