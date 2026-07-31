Москва31 июл Вести.Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что российская ракета X-101 нарушила воздушное пространство страны.

По его словам, инцидент произошел ночью 30 июля в Люблинском воеводстве – регионе, который находится на границе с Украиной и Белоруссией.

Мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101. Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю сказал замминистра телеканалу TVN24

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обнаруженная на территории страны ракета, по предварительной оценке, "похожа на российскую". При этом он отметил, что Польша, по всей видимости, не была целью этого объекта.

30 июля Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало, что в воздушном пространстве страны был обнаружен неопознанный летающий объект, позже было определено место его падения. Около 05.00 по местному времени он упал в районе населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства, оставив воронку диаметром 10 метров.